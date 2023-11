Dynamite 15 11 2023 Like a Dragon Garden Street Fight

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo ormai a pochi giorni da Full Gear e ci si vuole arrivare al meglio. Inoltre questa puntata sarà teatro delMatch fra il team di Kenny Omega e la Don Callis Family. Ma direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Orange Cassidy & HOOK vs Blackpool Combat Club’s Jon Moxley & Wheeler Yuta (4 / 5) Antipasto di Full Gear dove venderemo un rematch fra Mox e Cassidy. Questo invece è fatto più per dimostrare chi sia il miglior mentore e questa palma oggi va a Moxley dato che lui e Yuta si aggiudicano un buonissimo match. Anzi, Yuta è stato veramente fondamentale per la vittoria e meritatamente si prende il pin della vittoria. Al termine Mox ...

Gli Young Bucks hanno affrontato Penta El Zero Miedo e Komander a AEW Dynamite, andiamo a vedere chi ha avuto la meglio.Skye Blue e Red Velvet si sono affrontate a AEW Dynamite con in palio una chance per il TBS Championship, vediamo chi ha avuto la meglio.