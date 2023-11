Due minori entrano a scuola e insultano bidello | arrivano i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione in unadi Afragola, in provincia di Napoli, dove poco fa, un minorenne, con la scusa di dover prendere la sorella, ha iniziato a insultare con un coetaneo che era con lui ilper poi spintonarlo. Al momento non sono chiari i motivi del gesto. Nellasono dovuti intervenire i: l’enorme spavento la costretto l’uomo a farsi trasferire in ospedale con un’ambulanza per dei controlli. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei militari dell’arma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.