Dubbi sulla Nazionale | “Nessuno riesce a fare la differenza”

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 16 novembre 2023) Laitaliana di calcio manca di campioni:, secondo un’ex stella azzurra, sembra davvero il grado dila. Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni di TvPlay di Luciano Spalletti e dellalamentandosi della cartenza di giocatori in grado didavvero la. Luciano Spalletti (LaPresse)Per Di Livio, Spalletti non può aver chiamato Carnesecchi per via dell’influenza di Vicario. “Carnesecchi è un ottimo portiere. Deveancora un po’ di esperienza, ma è molto forte. L’anno prossimo potrebbe diventare il titolare dell’Atalanta”. “Chiesa deve essere in campo“, ha continuato l’ex, “con la Juve non sta facendo benissimo ultimamente, ma domani deve giocare, lui ...