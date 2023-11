“Dove sono i 200 miliziani di Hamas che si nascondevano sotto l’ospedale?” | i dubbi dell’israeliano Jerusalem Post sull’operazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Le 200 forze di, che secondo l’intelligence dell’Idf erano presenti neldi Shifa,svanite nel nulla?”. Inizia così un editoriale firmato da Yonah Jeremy Bob e pubblicato nella sera del 15 novembre dal, testata israeliana di orientamento di centrodestra, per commentare i primi risultati dell’operazione delle Forze di difesa di Tel Aviv all’interno deldi Shifa. La struttura ospedaliera, la più grande di Gaza City, ospita centinaia di feriti che i medici cercano di curare in condizioni drammatiche con pochi medicinali e scarse attrezzature, e decine di famiglie sfollate e rifugiate lì per cercare riparo dai bombardamenti israeliani. Per giustificare l’assedio e l’entrata nella clinica, Tel Aviv ha sempre sostenuto come...