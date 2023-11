Dove ci rifugiamo quando il presente sembra sfuggirci dalle mani

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 novembre 2023) Durante l’infanzia inventare mondi è un gioco, costruire realtà parallele e invitare altre persone a calarsi in un nuovo universo di significati è la prassi. L’immaginazione e la fantasia sono il motore della ricerca di un altrove fittizio e fiabesco. Oggi, l’immaterialità di una realtà alternativa non rimane sul piano dell’invenzione, ma è stata tradotta su quello della materialità e della contingenza: il virtuale è reale. Lo spazio che qualche anno fa era delineato dall’estro e dall’originalità individuale ha sempre meno spazio, viene costretto da un mondo pieno di immagini, segni e simboli. L’impressione è che non ci sia più spazio per l’immaginazione, che si sia già pensato a tutto. Meme, AI, realtà aumentata, trend, vibeno aver saturato lo spazio di archiviazione rendendo difficile pensare a qualcosa che sia veramente inedito. «È vero: la tecnologia negli ...