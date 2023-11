Donald Trump contro Kim Kardashian | “Celebrità più sopravvalutata del mondo” | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Una secca e perentoria invettiva diKimè comparsa su Truth Social, il social network nel quale si è rifugiato l’ex inquilino della Casa Bianca dopo l’allontanamento dalle altre piattaforme a seguito del disastro di Capitol Hill. A questo giro il tycoon se la prende con l’ex moglie di Kanye West citando un libro, Tired Of Winning:And The End Of The Grand Old Party, scritto dal giornalista di ABC News Jonathan Karl. Secondo Karl, Kimavrebbe organizzato una visita di grandi star del calcio alla Casa Bianca proprio nel periodo del mandato di. In cambio, la supermodella avrebbe chiesto al tycoon una riduzione della pena per alcuni detenuti.avrebbe accettato la ...