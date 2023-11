Dl proroghe | si riaprono i termini per uno dei condoni della scorsa manovra Stop allo smart working per i lavoratori con figli under 14

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nulla di fatto per loper i dipendenti privati genitori di14: terminerà il 31 dicembre. In compenso siper aderire al ravvedimento speciale, uno deiprevisti dallalegge di Bilancio per sanare alcune irregolarità in sede di dichiarazione dei redditi: sarà possibile aderire ancora fino al 20 dicembre pagando in un’unica rata. Sono alcune novità del dl, che prevede anche uno sconto di 150 milioni sulla spending review dei Comuni, le province e le città metropolitane. Si stringono le maglie del conflitto di interessi previsto dal nuovo codice appalti, come da richieste dell’Anac. Stando al testo originario ha conflitto di interessi quando “un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con ...

... in assenza di ulteriore specificheo rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo ... Quindi sile porte per il ritorno in classe ai docenti no vax. Non è escluso che si possa ...

Dl proroghe, si riaprono i termini per uno dei condoni della scorsa manovra Il Fatto Quotidiano

Decreto proroghe (D.L. n. 132/2023). Il Senato approva. Il Ddl passa ... Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori

Il caso dei triestini che non hanno notato il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank. Dopo il procedimento antitrust e le proteste delle associazioni dei ...Torna fino al 20 dicembre il ravvedimento speciale ma in una unica rata. Per gli alluvionati dell’Emilia Romagna ci sarà tempo fino a 10 dicembre per ...