Dl fisco | Pd incontra vice ministro Leo | ' norme su rientro cervelli slittano al 2025'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov (Adnkronos) - "Martedì una delegazione dei parlamentari del Partito Democratico eletti all'estero hato ildel Mef, Maurizio Leo, titolare dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, altrimenti noto come il decreto sul 'dei'". Lo rendono noto gli eletti del Pd nella circoscrizione Estero, i senatori Andrea Crisanti, Francesco Giacobbe e Francesca La Marca, e i deputati Nicola Caré, Christian Di Sanzo, Fabio Porta e Toni Ricciardi. "E' un incontro che abbiamo richiesto immediatamente, oltre due settimane fa, a seguito delle centinaia di mail e messaggi ricevuti dai nostri connazionali, preoccupati e allarmati dalle misure che questo decreto intende mettere in campo", ...