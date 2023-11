Divieto alla carne sintetica | Tremaglia | “Soddisfatto” | Regione Lombardia | “Difese le filiere dell’alimentazione”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Bergamo. “Dalle parole ai fatti. L’approvazioneCamera dei Deputati del disegno di legge che regola la produzione di cibo sintetico è una promessa mantenuta da Fratelli d’Italia ed un grande risultato di fondamentale importanza anche per la nostra provincia oltre che per l’Italia nel suo insieme – afferma l’onorevole Andrea, Fratelli d’Italia -. Nella provincia di Bergamo, riconosciuta come Città Creativa della Gastronomia dall’UNESCO, è infatti profondamente radicata la produzione agroalimentare di alta qualità, con una produzione annuale di 450mila tonnellate di latte e circa 7.500 tonnellate di. La nostra tradizione nella produzione casearia, con ben 9 formaggi DOP provenienti dalle Cheese Valleys, rappresenta non solo un patrimonio culturale, ma anche un pilastro economico cruciale per il territorio”. “Una ...