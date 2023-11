Dirottò due aerei | terrorista palestinese parla all’Università

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il Palazzo Nuovo a Torino, sede dei corsi universitari umanistici, è “sotto sequestro” da parte degli studenti che vi stanno organizzando una serie di eventi in supporto della Palestina. Tra questi, c’è da segnalare la partecipazione, benché non fisica, di Leila Khaled, ex leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e famosa per aver dirottato duedi linea negli anni Sessanta. Leila Khaled non è una semplice militante. Né un’attivista per la Palestina. La donna, ora 79enne, è famosa per essere stata la prima donna ad aver attentato ad un volo aereo. In due occasioni ha dirottato voli di linea per cercare di convincere il governo israeliano a liberare i prigionieri palestinesi. Il primo caso risale al 1969: era Boeing 707 diretto da Roma a Tel Aviv. Mentre un secondo tentativo di dirottamento fallì nel 1970 su un volo diretto a New York, in uno ...