Dirigenti licenziati all’improvviso in Lombardia | protestano genitori e sindaci Interrogazione Pd a Valditara

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Ridateci i nostri presidi”. A lanciare un appello al governo e persino al Capo dello Stato sono ie alcunilombardi che in queste ore si sono visti licenziare diciassettescolastici dalla sera alla mattina. All’origine di tutto un pasticcio burocratico che si è registrato tra l’Ufficio scolastico regionale e la Corte dei Conti che non ha apposto il suo “visto” al contratto di trattenimento in servizio (previsto dalla finanziaria 2016 per il personale della scuola che al raggiungimento dei requisiti per la pensione può chiedere di essere autorizzato a permanere per un periodo massimo di tre anni) accordato la scorsa estate dalla dirigente Luciana Volta. Scuole che in 24 ore sono state affidate a “reggenti” ovvero capi d’istituto che si devono dividere a metà e gestire centinaia di docenti e migliaia di ...