Diretta Il terrore arriva a Tokyo | attentato all' ambasciata? Distrutta la casa di Haniyeh | Hamas in ginocchio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Siamo al 41esimo giorno di guerra tra Israele e. Il raid dell'Idf nell'ospedale di Al Shifa. Usa, c'è un piano per Gaza. Biden: fiducioso sul rilascio degli ostaggi. Fatto esplodere il Parlamento di. Sempre più intensi gli scontri tra esercito israeliano ed Hezbollah Segui la. Ore 08.43 - Biden: fiducioso per ostaggi, grande collaborazione del Qatar Il presidente Usa Joe Biden si è detto "leggermente fiducioso" sulla possibilità di raggiungere un accordo per la liberazione dei circa 240 ostaggi portati da Israele nella Striscia di Gaza, sottolineando che "abbiamo ottenuto una grande collaborazione da parte del Qatar", importante mediatore nella regione del Medioriente. "Non voglio correre troppo perché non so cosa sia successo nelle ultime quattro ore", ha concluso Biden facendo riferimento alla durata del suo ...