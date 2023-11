Diletta Leotta | la sua favola di vacanza in famiglia | le cartoline da Dubai

(Di giovedì 16 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Procede meravigliosamente ladi. La conduttrice si trova in un resort, insieme al suo compagno Loris e la figlia Aria. Finalmente la coppia può godersi qualche giorno in, dato che spesso sono impegnati con il lavoro e vivono distanti proprio a causa di ciò. Gli scatti sono tenerissimi esembra davvero felice. Scopriamo qualcosina di più.e Loris Karius finalmente insieme: il ritratto dicon la ...

La conduttrice Dazne il portiere del Newcastle Loris Karius stanno sfruttando la pausa delle nazionali per trascorrere le vacanze a Dubai. Con loro la piccola Aria, nata ad ...

Diletta Leotta incanta anche nella Liga, poi relax con la famiglia Corriere dello Sport

Diletta Leotta è a Dubai con Loris Karius e la piccola Aria per trascorrere qualche momento come una famiglia: gli scatti sono da sogno ...In diretta ai microfoni di 105 Take Away, ha parlato con Diletta Leotta e Daniele di "ninnananna ", la ballata dedicata ai suoi figli ...