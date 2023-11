Arancioni a segno su rigore con Trotta e con Chrysovergis e Salto, inutile il gol di Addiego Mobilio per i padroni di casa. Biancazzurri contestati dai tifosi

Derby da incubo per il Prato: la Pistoiese si impone per 3-1

Il derby tra Pistoiese e Prato si è deciso nel primo tempo: un 3-1 in favore degli orange che ha letteralmente mandato su tutte le furie i tifosi biancazzurri al Lungobisenzio. Un’amarezza che al ...Con questo unico, grande striscione, la curva del Prato ha accompagnato il derby. Un derby che però è risultato oltremodo indigesto ai padroni di casa, sconfitti per 3-1 e fermi in zona play out con ...