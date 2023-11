Dengue oggi Toscana | morta una 50enne

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – E’dopo aver contratto la febbreuna signora di 50 anni di Fucecchio in provincia di Firenze. L’AslCentro rende noto che era tornata da un viaggio in Thailandia. Dopo i primi sintomi il quadro clinico è notevolmente peggiorato e la donna, che già soffriva di altre patologie gravi, si legge nella nota dell’Azienda sanitaria locale, è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale fiorentino di Careggi, dove è poi deceduta. Prima del ricovero si era recata anche a lavoro, in una conceria di San Miniato in provincia di Pisa. In accordo con i sindaci dei Comuni di Fucecchio e San Miniato è stata disposta un’ordinanza urgente per motivi di sanità pubblica per predisporre una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate nel raggio approssimativo di 100 metri dalla residenza e dal luogo di ...