Dengue in Italia | misure anti-zanzara in eventi sportivi e zone umide | ecco la circolare

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – A seguito dell’aumento di casi diinil ministero della Salute ha predisposto unaconin. Laè stata inviata a Regioni, veterinari, istituto zooprofilattici, ma anche a federazioni sportive nazionali, federazione sport equestri e all’associazione dei Comuni Anci. Ladispone di “porre in atto tutte leutili a limitare il rischio di ogni ulteriore trasmissione all’uomo nelle situazioni in cui si realizzano assembramenti di popolazione per manifestazioni sportive, soprattutto quando queste si svolgono in aree a rischio (per la presenza del vettore), a ...