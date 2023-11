Del Nido Benavente si vede già presidente del Siviglia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Calcio iberico: 13/11/2023 alle 19:01 CET L’exdelha assicurato che “il 5 dicembre inizia una nuova” Al di là della brutta situazione sportiva che sta attraversando il, ciò che preoccupa davvero Delè la “deriva economica” del club José María del, exdel, ha alzato la voce di fronte alla difficile situazione che sta attraversando la squadra del. Dopo l’1-1 contro il Betis nel ‘El Gran Derbi’, i Nervionenses occupano la tredicesima posizione in classifica, mentre in Champions League sono ultimi nel girone B. Servono urgenti cambiamenti, e Delpensa di essere la persona ...

... 500mila euro per 40 nuovi posti, 400mila euro per consolidare offerta centri estivi. L'investimento di risorse sui servizi educativi e scolastici rappresenta il 19,2%bilancio corrente e ...

Scuola di Borghetto, i bimbi della materna a Gerbido e i piccoli del ... piacenzasera.it

Rette del nido ridotte del 70% a Modigliana - Forlì il Resto del Carlino

CAMPI BISENZIO - Mancano all'appello, per problemi tecnici, l'asilo nido Agnoletti, che resterà chiuso almeno fino a venerdì 17 novembre compreso, e due ...Chiuso per ristrutturazione. All'ospedale di Alghero il Punto nascite resterà chiuso fino alla primavera 2024 per consentire una ristrutturazione profonda dei locali, non più a norma. (ANSA) ...