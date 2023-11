Ddl sulla carne coltivata e prodotti vegetali Le associazioni | “Una legge ideologica | danneggia le imprese e favorisce lo sfruttamento degli animali”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) Con 159 voti favorevoli della maggioranza, 34 astenuti – tra questi i deputati del Partito Democratico – e 53 voti contrari, oggi pomeriggio la Camera ha approvato in via definitiva, dopo un iter accelerato e blindato, il DDL a firma del ministro Lollobrigida, presentato il 28 marzo e fortemente sostenuto da Coldiretti, che vieta di produrre, vendere, somministrare, distribuire o promuovere alimenti a base di colture cellulari, prevedendo sanzioni da 10 a 60 mila euro.: le: “La vera motivazione del divieto è indicata nella necessità di assicurare la tutela della salute umana” Come spiegano le varie(ALI – Animal Law Italia, Animal Equality, CiWF – Compassion in World Farming Italia, ENPA – Ente nazionale protezione, LAV – Lega antivivisezione, LEIDAA – ...