Darby Allin | “Mi volevano ad NXT… vi dico il perchè della mia scelta”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 novembre 2023) La AEW oramai “si è fatta le ossa” abbastanza per essere considerata una major del panorama mondiale del wrestling. Molte stelleWWE hanno deciso di cambiare aria per diverse motivazioni, ed una di queste riguarda il controllo creativo del proprio personaggio. Alla corte di Tony c’è “molta piu’ libertà” in merito e questo spinsea scegliere di accasarsi a Jacksonville a discapito di NXT. Freedom “Era tutto definito, ero ad un passo dalla WWE ed NXT. Poi venni a sapere che questa realtà stava nascendo ed ho preso la mia decisione. Non mi piace che mi venga detto cosa fare. Io voglio andare sul ring, parlare e agire come meglio credo ed essere me stesso al 100% ed è questa la motivazioneforte connessione che ho con il pubblico. Inoltre, io non vivo di wrestling. Ho tante altre ...