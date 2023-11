Dalla Spagna | “PSG | decisione presa per il futuro di Mbappé”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Secondo As i francesi non presenteranno una proposta di rinnovo all'attaccante, auspicando che il giocatore eserciti la clausola di rinnovo presente nell'attuale contratto

Il nuovo PSG privo di Leo Messi e Neymar sta vivendo la prevista stagione di transizione. Con l'avvento in panchina di Luis Enrique la squadra sta cercando di passare da un gioco all'insegna delle ...

Juve, dalla Spagna: una big vuole Rabiot|Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Torino vista dalla Spagna: la minaccia per Nole si chiama Sinner SuperTennis

Un momento straziante in Spagna a Torremolinos. La madre di Sibora Gagani, partita ieri da Nettuno, ha riabbracciato ...Dalle passerelle alla vita quotidiana come abbinarli ... Cappotti per l’autunno 2023: sono di moda quelli colorati come il coat rosa di Letizia di Spagna La tendenza per la stagione Autunno/Inverno ...