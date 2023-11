Dalla Prigione un Sinistro Presagio | ' Il Tuo Ex Vuole Ucciderti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Teramo - Nel corso del dibattimento, una vittima di maltrattamenti ha reso noto di aver ricevuto una lettera inquietante direttamente dal suo ex fidanzato, attualmente detenuto a vita per un omicidio commesso a Francavilla. Questo inquietante episodio si è verificato durante il periodo dei contestati fatti teramani, quando l'uomo era recluso nel carcere di Castrogno. L'ex fidanzato, di origine kosovara, era stato arrestato in seguito alla contestazione, da parte della Procura, della violazione del divieto di avvicinamento alla giovane. Secondo l'accusa pubblica, che emerge dal fascicolo del pm Enrica Medori, l'uomo avrebbe addirittura telefonato alla vittima utilizzando uno dei cellulari illegalmente introdotti in carcere, scoperti successivamente dagli agenti. Questo ha portato all'apertura di un'indagine, con una denuncia nei confronti dell'uomo, che è stato poi trasferito nel ...