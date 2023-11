Dalia | come curarla | quanto innaffiarla e quanto dura

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tra le piante ornamentali più belle per la sua fioritura scenografica e molto lunga, c’è sicuramente la: i suoi fiori sono un tripudio di colori, uno spettacolo che ha inizio con i primi caldi estivi e si conclude solamente in autunno inoltrato, quando ormai comincia a fare davvero freddo. Che la si pianti in giardino o in vaso, tuttavia, è una specie che ha bisogno di qualche cura in più rispetto alla maggior parte delle piante da fiore. Vediamocoltivare lain maniera che cresca rigogliosamente., le caratteristiche della pianta La(Dahlia) è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteracee, che include diverse varietà erbacee commestibilila lattuga, la cicoria e il carciofo, oltre che alcune specie officinalila camomilla, ...