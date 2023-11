Da Matera a Caserta | centralità del distretto nella medicina di prossimità

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 16 novembre 2023) San Marco Evangelista. Da– con la sua Carta-manifesto per le cure dipresentata nel 2021 – a2023: dopo lo spartiacque del Covid ricominciare dalla prevenzione, dale dalle cure domiciliari per erogare Salute pubblica. Quella più vicina alla quotidianità dei cittadini malati e dei pazienti. Soprattutto gli anziani, i cronici e i più fragili, puntando sulladell’assistenza, sui servizi del territorio e sulle sue potenzialità nell’ambito delle reti clinico assistenziali. Cure misurate sui bisogni dei malati e da rendere così efficaci e ben organizzate da riservare all’ospedale solo l’ultimo tratto del percorso di cura, quando le patologie diventano acute. Un modo, anche, per decongestionare corsie e pronti soccorso da tutto quello che si può curare prima, ...