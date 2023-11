customer service_inglese

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) HiRevo Office è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito accounting, sales, marketing, HR, legal, purchasing and office management. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative RICERCA per importante azienda settore cosmetico ADDETTO/ASERVICE/ con Inglese La figura inserita in un team a riporto del direttore commerciale si occuperà di: Interfaccia clienti per operazioni dicare (ricezioni ordini, conferme, listini etc); Inserimento ordini nel gestionale aziendale; Inserimento delle non conformità, Registrazione degli ordini e delle richieste di consegne dei ...