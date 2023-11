Curling | i convocati dell’Italia per gli Europei | uomini alla ricerca della prima finale | donne per la quarta medaglia

(Di giovedì 16 novembre 2023) In entrambi i tornei degli2023 di, sia al maschile che al femminile, che si disputeranno ad Aberdeen, in Scozia, da sabato 18 a sabato 25 novembre, sarà presente l’Italia: glicercano ladopo quattro medaglie di bronzo (1979, 2018, 2021, 2022), mentre lepuntanodopo gli argenti del 1982 e del 2006 ed il bronzo del 2017. Per il torneo maschile sono statiJoël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), freschi vincitori del Tour Challenge e del National, due tornei del Grand Slam. Con loro ci sarà il coach Ryan Fry. Per la competizione femminile saranno al via Stefania ...

Europei di Curling 2023: programma partite, squadre, convocati ... Olympics

Curling · Rebecca Mariani, da Cortina sulle orme di Stefania ... Olympics

L'ultimo grande evento internazionale giovanile dell'anno con in palio le medaglie si sta avvicinando per l'Italjudo, che affronterà da venerdì 17 a domenica 19 novembre i Campionati Europei Under 23 ...Dopo il clamoroso trionfo nel primo della stagione da parte della squadra azzurra al maschile, tornano i Grand Slam per il curling: spazio al secondo in quel di Pictou County, in Canada, c'è il Classi ...