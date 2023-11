Cruciani | “Cara Meloni | dove sei? Devi bloccare gli attivisti green”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito commentanto i blocchi stradali a Milano. “Amici miei, ancora blocchi stradali da parte dei signori di Ultima Generazione, presunti ambientalisti in realtà cretini esibizionisti e anche nulla facenti. La cosa sta diventando francamente insopportabile. Si potrebbe configurare, a mio parere, il reato di sequestro di persona perché bloccando la strada, impediscono alla gente di andare a lavorare: sostanzialmente vieni sequestrato”. Il conduttore ha poi esplicitamente chiesto all’attuale governo: “Governo? Il governoè nato anche per impedire che queste cose avvengano, per mettere un freno a questi scalmanati che occupano le strade e impediscono a gente per bene di andare a lavorare in nome dell’inquinamento e della ...