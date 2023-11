Croce Rossa | A Gaza solo 5 ambulanze | le altre distrutte - Colpita la casa del capo di Hamas - Israele occupa il porto

Croce Rossa : 'Non vogliamo un mondo in cui si possono bombardare gli ospedali'

13.18:"A Gaza seguiamo le urla" "Abbiamo dislocato le 5 ambulanze che ci restano a Nord di Gaza in punti strategici: avendo perso le comunicazioni con la centrale operativa sul territorio che è ...

Croce Rossa, 'a Gaza si soccorre seguendo le urla' Agenzia ANSA

Croce Rossa, soccorso a Gaza seguendo le urla QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dimissionario dalla Cri, sarà comunque in missione per l'ente fino a dicembre.La Croce Rossa italiana è impegnata in Palestina per fornire aiuti medici e umanitari. Le ambulanze sono dislocate in punti strategici e si procede ascoltando le urla di aiuto. Chiamate al numero d'em ...