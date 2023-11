Croce Rossa | A Gaza si soccorre seguendo le urla Abbiamo solo 5 ambulanze | le altre sono state distrutte

(Di giovedì 16 novembre 2023) "In tutta la Striscia dic'erano 48della Mezzaluna, neperse 23 a causa di attacchi e bombardamenti, mentre percinque manca il carburante: nel nord di, dove infuria la guerra, nerimastecinque, di cui due appena attaccate" . È quanto riferisce all'inviato dell'ANSA Giovanna Bizzarro , rappresentante italiana per lain Palestina, attualmente...

La Croce Rossa : 'Il sistema sanitario di Gaza ha raggiunto il punto di non ritorno'

Croce Rossa : 'Non vogliamo un mondo in cui si possono bombardare gli ospedali'

Un governatore a mezzo servizio : Rocca è ancora giramondo per conto della Croce Rossa

16 nov 12:30: "A Gaza si soccorre seguendo le urla" 'Abbiamo dislocato le 5 ambulanze che ci restano a nord di Gaza in punti strategici: avendo perso le comunicazioni con la centrale ...

Croce Rossa, 'a Gaza si soccorre seguendo le urla' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Giorno numero 41. Le Idf colpiscono la casa del capo dell'ufficio politico di Hamas. Israele dice no alla bozza di risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza Onu. Le ultime notizie ...Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dimissionario dalla Cri, sarà comunque in missione per l'ente fino a dicembre.