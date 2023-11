(Di giovedì 16 novembre 2023) LadelladelODIdi, in corso in, sarà affare tra la Nazionale padrona di casa e l’: nelle semifinali l’supera la Nuova Zelanda per 70 runs, mentre l’regola il Sudafrica per 3 wickets. Sfida per il titolo domenica 19 novembre.prima semil’padrona di casa supera la Nuova Zelanda per 397/4-327/10, imponendosi per 70 runs. I padroni di casa chiudono i 50 overs dell’innings con un run rate di 7.94, poi controllano molto bene gli oceanici, col decimo wickets che cade dopo 48.5 overs (ed un run rate di 6.70), consegnando all’il pass per l’ultimo atto.seconda ...

Don't miss this incredible opportunity to score big during's World Cup journey. Join Fun88 ... Committed to responsible gambling, Fun88 provides a secure onlinebetting app for betting ...

Cricket, India ed Australia si affronteranno in finale nella Coppa del Mondo ODI 2023 OA Sport

L'India al Mondiale di cricket può ispirare Bopanna a Torino | News ... Nitto ATP Finals

La finale della Coppa del Mondo ODI 2023 di cricket, in corso in India, sarà affare tra la Nazionale padrona di casa e l'Australia: nelle semifinali l'India supera la Nuova Zelanda per 70 runs, mentre ...HYDERABAD, India, Nov. 16, 2023 /PRNewswire/ -- As India eagerly anticipates its 3rd World Cup victory, Fun88 is thrilled to introduce the '3 Ka Crazy Dream,' offering the chance to win a staggering ...