Credito imposta carburante pesca | Scognamiglio Unci AgroAlimentare | “Un segnale positivo del Parlamento contro il caro-energia”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) “Se tutto procederà nella direzione giusta, la misura deld’per l’acqusito delper le attività didovrebbe essere rinnovata anche per il primo semestre del 2024, per fronteggiare il problema del, che ha fortemente colpito e danneggiato i lavoratori e le imprese del comparto”. Ad affermarlo è Gennaro, presidente nazionale di, che rilancia e commenta le notizie provenienti da Montecitorio.: “Il documento impegna il governo a rinnovare il benefit per supportare il settore ittico” “Accogliamo infatti con soddisfazione – prosegue il ...