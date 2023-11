Covid | la variante Eris ormai dominante Quali i sintomi | cosa fare e una raccomandazione

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023)Lapiù diffusa delin Italia è chiamata(EG.5) ed è responsabile dimolto simili a quelli dell’influenza, come febbre alta e dolori diffusi. Questa, che fa parte delle ultime versioni dell’Omicron, sta rapidamente diffondendosi sia in Europa che in Italia, diventandoe rappresentando il 51% dei casi nel paese. A differenza dell’influenza, però,può causare conseguenze a lungo termine, come spesso accade con le infezioni da. Studi recenti hanno dimostrato cheè unapiù resistente e in grado di sfuggire alle difese immunitarie generate sia da infezioni precedenti che dai vaccini. ...