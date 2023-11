Costacurta | «Juventus-Inter indirizza la stagione! Assenze importanti»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 novembre 2023)è in programma dopo la sosta per le Nazionali. Una sfida al vertice che, secondo, puòre la stagioneRE – Le parole dia Sky Sport: «sfida scudetto? No, ma poco ci manca.la stagione, i nerazzurri hanno la possibilità di dimostrare di essere la più forte. Ma lepossono essere, soprattutto in difesa. Quando giochi contro la, quando sai che devi attaccare e concedere campo dietro con i difensori possa aiutare i bianconeri e potrebbe essere fondamentale».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo ...