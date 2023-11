Così rubano gli zaini ai clienti dei bar di Milano | tre arresti

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 novembre 2023) Approfittando della confusione all’interno dei locali durante l’ora di pranzo e dell’aperitivo, mettevano a segno i loro colpi rubando glidei. La polizia diha arrestato in flagranza tre persone, un cubano 53enne, un uomo di 40 e una donna di 23 anni, entrambi peruviani, ritenuti responsabili dei furti aggravati in concorso compiuti ai danni di duedi locali pubblici. Nelle immagini delle telecamere si vede il primo tentato colpo in via Torino: un complice resta fuori, l’altro entra nel locale e, dopo aver notato lo zaino a terra di una giovane che stava pranzando con un’amica, ha prima verificato che non fosse ancorato alla sedia e, poi, approfittando della clientela in coda, lo ha afferrato ed è uscito. Clicca qui per vedere il video L’altro furto, bloccato dai poliziotti, è ...