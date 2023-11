Così i furbetti del Pos truffano il fisco anche senza contante

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 novembre 2023) Che siano tassisti o negozianti quando si tratta di evasione fiscale, per tutti la ricetta per sconfiggerla avrebbe dovuto essere l'utilizzo del POS per i pagamenti. Siamo sicuri che funzioni? Non proprio, perché i solitihanno già trovato il modo di aggirare il sistema e non lo di diciamo noi ma la Guardia di Finanza. Il POS, che sarebbe dovuto servire alla lotta contro l'evasione fiscale, si è rivelato invece un'arma a doppio taglio che permette di non pagare le tasse. La Fiamme Gialle hanno accertato che diverse attività commerciali utilizzano due terminali distinti per i pagamenti: uno lecito, sul quale si possono tracciare i movimenti fiscali sottoposti a tassazione dell'attività commerciale; ed un secondo che solitamente l'esercente nasconde e dove i pagamenti finiscono in un conto estero, impossibili da tracciareper i controlli ...