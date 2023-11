Cos’è lo shutdown americano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Lo(traduzione letterale: spegnimento) è un’espressione che, in ambito politico/economico, si riferisce a una particolare procedura del sistema politico USA che riguarda il potere esecutivo, tant’è che l’espressione esatta e completa, in lingua inglese, è government. Mercoledì il Senato degli Stati Uniti ha approvato il piano provvisorio per evitare lo, cioè la parziale chiusura delle attività del governo federale, dopo che martedì il provvedimento era già passato alla Camera. L’approvazione da parte della Camera era stata piuttosto complicata, ed era stata il risultato di un compromesso discusso molto a lungo tra Democratici e Repubblicani (questi ultimi hanno la maggioranza alla Camera). L’approvazione da parte del Senato, dove sono i Democratici ad avere la maggioranza, era data per scontata ed è stata ...