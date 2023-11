“Cosa mi ha scritto su WhatsApp” Scomparsa Giulia e Filippo | la triste rivelazione sul giorno della laurea

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Quella sedia vuota ildiCecchettin. In tanti, alla 8:30, iniziosessione d’esame al Dipartimento di Ingegneria dell’informazione a Padova, erano lì nella speranza di vedere finalmente, dopo giorni infiniti di assenza da casa. EppureCecchettin non si presenterà di fronte alla sua relatrice, Silvia Todros, per discutere la tesi sui trapianti di tessuti tracheali. Era tutto pronto e la ragazza sembrava felice di essere arrivata finalmente alla conclusione del suo percorso di studi. >>scomparsi, il padre del ragazzo rompe il silenzio: “Com’erano le cose tra loro” “Perlaè un traguardo importantissimo”, racconta la ...