Cosa faresti se vincessi 5 milioni di euro alla lotteria?

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Un sondaggio, condotto sulla piattaforma Pollfish.com, mette in mostra diverse scelte che farebbero gli italiani attraverso una domanda molto semplice: cosasedi? Tra le varie risposte alle domande più disparate emerge il dato della generosità regioni italiane. Beneficenza sì, ma in baseregione. Ma non solo: ad esempio anche con molta disponibilità di denaro gli italiani penserebbero al futuro,casa e continuerebbero a lavorare. Fare il giro del mondo è uno dei sogni degli italiani, in cima alle liste dei desideri, se solo se ne avesse la possibilità. È quello che emerge dai risultati di un sondaggio condotto da Pollfish su un argomento molto particolare, una vincita milionaria improvvisa, che ...