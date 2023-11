Cosa c' è nel pacchetto sicurezza approvato oggi in Cdm

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 novembre 2023) Undi provvedimenti dedicato alla, i decreti attuativi della delega fiscale e poi una serie di altri decreti relatativi alle normative europee: sono questi i principali temi all'ordine del giorno nel Cosiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi. In particolare, sul fronte, il governo hauncon diverse novità. Secondo fonti di Palazzo Chigi tra le più importanti ci sono più tutele per le Forze dell’ordine oggetto di violenza o lesioni, l’introduzione di un nuovo reato per punire chi partecipa e/o organizza rivolte nelle carceri, il contrasto alle occupazioni abusive con procedure ‘lampo’ per la liberazione degli immobili, la stretta alle truffe nei confronti degli anziani, misure specifiche anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori. PIÙ TUTELE ...