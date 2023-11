Corrieri della droga da Olanda e Albania fino a Bergamo | 17 arresti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 novembre 2023) La Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico di, composta da cittadini italiani e albanesi, con il sequestro di cocaina, eroina, hascisc e marijuana per un valore di oltre 34 milioni di euro, più un milione in contanti. L’operazione è arrivata al termine di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia economica di Padova e dello Servizio centrale investigazioni criminalità organizzata (Scico), coordinati dalla procura distrettuale antimafia di Venezia. In un blitz avvenuto giovedì mattina sono stati arrestati 19 indagati, di cui 14 sono finiti in carcere e 5 – uno residente in Germania – aglidomiciliari. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza altre 17 persone, ritenute “, nel Nordest e lungo la dorsale adriatica, da ...