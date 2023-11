Coppia ricoverata in gravi condizioni | poi la scoperta choc | cosa avevano mangiato

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 novembre 2023) – Grave avvelenamento per due coniugi . Lasi è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con sintomi gastroenterici. Ambedue sono ricoverati al momento al nosocomio inserie. Ecco cos’moglie e marito. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Giulia e Filippo scomparsi, dove è stata vista l’ultima volta l’auto Leggi anche: Italia in lutto, addio per sempre alla famosa giornalista Grave avvelenamento da funghi per unache ha consumato funghi raccolti in un prato cittadino qualche giorno prima. Come riferisce «TgCom24», lasi è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con sintomi gastroenterici riconducibili ad una sospetta intossicazione da consumo di funghi, poi ...