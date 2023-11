Coppa Italia | primo round dei quarti di finale all’Albanova | 1 a 0 con la Puteolana

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’Albanova vince ildeididicontro la. Allo ‘Scalzone’ i biancoazzurri ritrovano il gol di Orefice e i guantoni di un super Sorrentino conquistando così una preziosa vittoria (1-0) nella sfida di andata della manifestazione tricolore (tra due settimane il return match). Tra 3 giorni si ritorna nuovamente in campo: c’è la gara col Casoria.TEMPO. Al 17? iltiro della gara dopo una lunga fase di studio. Grezio recupera palla sulla tre, mira la porta e calcia ma Russo fa buona guardia. Al 21? Volpicelli trova Orefice, l’attaccante stoppa bene e calcia a botta sicura ma la sua conclusione viene fermata dal palo (polemiche per un ...

... ma a gennaio c'è l'incognitad'Africa. E' come un Tour de France. Siamo stati maglia gialla, ne siamo fieri, ma non si può smettere di pedalare, come diceva Squinzi a Sassuolo'. 'L'mi ...

Santa Marinella e Tolfa fuori dalla Coppa Italia Promozione Virgilio

Coppa Italia Promozione. Poggio Mirteto-Sorianese, gli highlights del match Tuttocampo

Lo slalom maschile è forse la specialità con il maggior equilibrio e concorrenza all'interno della Coppa del Mondo. Sono davvero tanti gli atleti che ad ogni gara possono ambire non solo al podio, ma ...Arriva infatti la convocazione con la nazionale italiana under 20 per lui: sarà a disposizione per le sfide contro Inghilterra (16 novembre) e Portogallo (21 novembre). Gli impegno sono validi per la ...