Coppa del mondo sci alpino femminile a Cervinia | il programma e dove vedere le gare in tv

(Di giovedì 16 novembre 2023) Weekend imperdibile per gli appassionati di sci. Sabato 18 e domenica 19 novembre per ladeldi sci2023-2024 sono indue attesissime discese libere a Zermatt-sulla pista Gran Becca. Sarà finalmente di scena la regina della velocità, Sofia...

Speed skating - Italia in cerca di conferme a Pechino per la seconda tappa di Coppa del Mondo

Bob - scatta la Coppa del Mondo maschile 2023-24. Lochner vs Friedrich - sarà scontro fra titani?

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo di slalom : Noel sfida Kristoffersen e gli svizzeri - Vinatzer outsider

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2023/2024 : quattro azzurri convocati per le tappe di Ruka e Lillehammer

Salto con gli sci - i convocati dell’Italia per le tappe di Coppa del Mondo di Ruka e Lillehammer

...un visitatore abitualecampo di allenamento e dello stadio per sostenere la squadra'. Con lo Zimbabwe il portiere aveva totalizzato otto presenze e con la stessa squadra aveva giocato lad'...

Coppa del Mondo Sci alpino Zermatt-Cervinia: prova discesa femminile anticipata alle ore 11 MountainBlog

Ladri nella sede degli Springboks: rubano tutto, tranne la Coppa del Mondo! La Gazzetta dello Sport

SERIE A - L'algerino è out da sei mesi ma il rientro si avvicina: mercoledì ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo: "La mia ripresa sta andando bene ...Saranno quattro gli azzurri che prenderanno parte alle prime due tappe di Coppa del Mondo di salto con gli sci in programma a Ruka e Lillehammer. Il ...