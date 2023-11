Confindustria Salerno | domani il Pmi Day | aziende aperte agli studenti della provincia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023), venerdì 17 novembre, alle ore 10, presso la sede di, avrà luogo l’evento Liberiamo il Futuro. Pmi Day 2023 – organizzato nell’ambitoQuattordicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese – a conclusione delle dodici visite aziendali svoltesi nei giorni scorsi che hanno coinvolto quasi trecentodi scuoledi. Il Pmi Day è l’iniziativa promossa da Piccola Industria dicon l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa, quest’anno ispirata al temalibertà, quale valore fondante di una società aperta e responsabile. Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il futuro, ...