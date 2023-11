Concorso Università di Udine | 10 Posti per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 16 novembre 2023) Presso l’diè stato comunicato l’avvio di unPubblico basato su valutazione dei titoli e svolgimento di esami, finalizzato a selezionare 10 professionisti da inserire nel ruolo dia tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.diper 10L’diinforma che sono state avviate le seguenti procedure di selezione pubblica per il reclutamento di diecia tempo determinato, in conformità con l’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le posizioni sono destinate a essere ...