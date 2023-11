Manca ormai veramente poco alla pubblicazione del bando diordinario a cattedra per le scuole dell', primaria e secondaria di I e II grado. È questione di giorni e poi si aprirà la prima fase di questi concorsi per tutti coloro che, avendo i ...

Concorso Infanzia e Primaria: precedenza genere maschile a pari punteggio. Maestre Infanzia sono il 98,93%, Primaria il 95,91%. Ci saranno candidati maschi I dati statistici Orizzonte Scuola

Concorso ordinario 2023 infanzia e primaria, ecco in quali Regioni e quanti posti. Requisiti, prove, graduatorie Orizzonte Scuola

Il progetto di Fondazione Caript è rivolto a tutte le scuole della provincia per realizzare prodotti d’ingegno ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 16 novembre).