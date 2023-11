Concorso 2023 | come si svolgerà per gli ITP | si accede con diploma Info su prova scritta | pratica e orale

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 16 novembre 2023)per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria: per le classi didella tabella B possono partecipare i candidati in possesso delspecifico per la classe dirichiesta in base al DPR 19/2016 e Dm n. 259/2017. L'articolo .