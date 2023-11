Concorsi Vigili del Fuoco in scadenza | 421 posti per Diplomati e Terza Media

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 16 novembre 2023) Hai ancora pochissimi giorni di tempo per inviare la tua iscrizione aipubblici indetti dal Corpo Nazionale deidelper l’assunzione di 421 persone per ricoprire i seguenti ruoli: ispettori logistico-gestionali, operatori e assistenti. Se desideri intraprendere una carriera in questo settore, ti consigliamo di non lasciarti sfuggire tali opportunità lavorative, pur trovandosi senza esperienza o particolari titoli di studio, in quanto per una parte deiè sufficiente aver frequentato la Scuola dell’Obbligo! In questo articolo andremo a spiegarti in sintesi cosa prevede il testo di entrambi i bandi pubblicati, ma se desideri ricevere informazioni più dettagliate sul ruolo per cui ti interessa concorrere, ti invitiamo a leggere i relativi approfondimenti che ti linkiamo di ...