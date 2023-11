Concorsi scuola 2023 | bandi previsti nell’ultima decade di novembre 30 giorni di tempo per presentare la domanda

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 16 novembre 2023), attesi a breve due: uno perdi infanzia e primaria posto comune e sostegno, per 9.641 posti e uno per la secondaria primo e secondo grado, per 20,575 posti sia comuni che di sostegno. In entrambi i casi il Ministero conta di incrementare i posti anche successivamente alla pubblicazione del bando, portandoli a circa 45mila complessivi. L'articolo .