Con la firma di Mattarella | il premierato è ufficialmente partito | le tappe

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov – Parte la corsa del, la “madre delle riforme” per usare le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma non per eseguire un’analisi sostanziale di un cambiamento che è – a tutti gli effetti – estremamente leggero, sebbene di interesse politico prioritario. Il capo dello Stato Sergioha infattito il ddl dedicato. Ilcomincia la sua corsa… Con ladel ddl del presidente della Repubblica, ilinizia la sua corsa verso la speranza di approvazione. Una corsa che comincerà già lunedì prossimo in Senato. Prima le audizioni, come quella del giurista Sabino Cassese. Poi si proseguirà con il presidente degli Affari costituzionali di Palazzo Madama, Alberto Balboni (Fdi). L’obiettivo è superare il Senato entro due mesi, ...