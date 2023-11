Comunicazione Italiana | salute e sicurezza al centro del Forum risorse umane

Leggi su italiasera

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – Oggi si è conclusa la quindicesima edizione deldi, tenutosi nello Spazio eventi del Magna Pars in Milano con oltre 2.000 partecipanti nell’arco di tre giornate di cui oltre 250 speaker, tra hr director e altre personalità di primo piano dal mondo del people management. Un ritorno in presenza al 100%. Ultimo atto dell’evento il ‘Welfare & sustainability day’, giornata dedicata a temi chiave dell’universo hr come le nuove modalità di erogazione del welfare aziendale, il benessere organizzativo, lae lasul luogo di lavoro, diversità e inclusione, nonché il contributo dell’hr alle strategie di sostenibilità delle aziende. Ad aprire la mattinata è stato il main keynote speech a cura dello ...